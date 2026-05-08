La procura europea ha avviato un’indagine riguardante il Rassemblement National, un partito politico francese, per sospette irregolarità legate a fondi provenienti dall’Unione Europea. L’indagine si concentra su eventuali pratiche fraudolente che coinvolgerebbero il partito e un suo esponente, senza ulteriori dettagli sulla natura delle contestazioni o sui soggetti coinvolti. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di controlli sui finanziamenti ai partiti politici europei.

La procura europea ha aperto una nuova inchiesta per presunta frode ai fondi Ue contro il Rassemblement National (Rn). A meno di un anno dalle presidenziali del 2027, questa volta i sospetti cadono su Jordan Bardella, il presidente del partito dell’estrema destra francese: secondo l’associazione anticorruzione AC Corruption, che ha fatto ricorso, il Rn avrebbe utilizzato impropriamente fondi europei per remunerare, tra il 2019 e il 2021, il media trainer che ha curato l’immagine di Bardella durante la campagna di Marine Le Pen per le presidenziali del 2022. Secondo AC, il coach sarebbe stato remunerato con “la dotazione di bilancio messa a disposizione dal Parlamento europeo ai responsabili politici europei”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nuova inchiesta per presunta frode ai fondi Ue contro il Rassemblement National: sospetti su Bardella

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