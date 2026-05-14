Mazzini prima chirurgia in anestesia generale nella sala interna

È stata eseguita nella sala interna una prima procedura chirurgica con anestesia generale, segnando un nuovo traguardo per la struttura. I medici coinvolti nell’operazione hanno coordinato tutte le fasi della procedura, che rappresenta un passo avanti nella gestione dei pazienti. La novità riguarda il modo in cui verranno affrontate le interventi, con un possibile impatto sulla modalità di assistenza e cura all’interno del reparto.

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? Punti chiave Come cambierà la gestione dei pazienti dopo questo nuovo passaggio?. Chi sono i medici che hanno coordinato questa nuova procedura?. Perché l'eliminazione dei trasferimenti tra piani riduce lo stress clinico?. Cosa permette di fare questa nuova autonomia operativa al reparto?.? In Breve Federica Venturoni coordina il team di Anestesia e Rianimazione per la nuova procedura.. Eliminazione spostamenti verso le sale operatorie situate al primo piano dell'ospedale.. Riduzione tempi morti e stress psicofisico per i pazienti del reparto Mazzini.. Maggiore autonomia operativa per l'Oculistica grazie alla gestione diretta della sala interna.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mazzini, prima chirurgia in anestesia generale nella sala interna ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Chirurgia senza anestesia: il primato mondiale alle MolinetteAll’inizio di marzo 2026, presso il polo ospedaliero delle Molinette a Torino, si è verificata una procedura chirurgica senza precedenti che ha... Chirurgia mini invasiva, all’ospedale Ingrassia gastrectomia su paziente di 90 anni in anestesia localeUn intervento chirurgico complesso eseguito con tecnica mini invasiva e in anestesia locoregionale su un paziente di 90 anni. Argomenti più discussi: Oculistica del Mazzini, primi interventi in anestesia generale; Mazzini, interventi in anestesia generale nella sala operatoria interna all'Oculistica; Oculistica, a Teramo anestesia generale nella sala operatoria interna; Oculistica ora opera in anestesia generale direttamente in reparto. Chirurgia vascolare al Mazzini, intervento su triplo aneurismaAll'ospedale 'Mazzini' di Teramo, l'equipe diretta da Gabriele Pagliariccio della Uoc di Chirurgia vascolare, ha eseguito la correzione di un triplo aneurisma dell'aorta addominale e delle arterie ... ansa.it