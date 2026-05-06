Chirurgia mini invasiva all’ospedale Ingrassia gastrectomia su paziente di 90 anni in anestesia locale

All'ospedale Ingrassia è stata eseguita una gastrectomia su un paziente di 90 anni utilizzando una tecnica mini invasiva e in anestesia locale. L'intervento chirurgico, considerato complesso, è stato portato a termine con successo. La procedura ha coinvolto l'uso di tecniche avanzate per ridurre i rischi legati all'età e alla condizione del paziente. La scelta dell'anestesia locale ha permesso di evitare le complicazioni legate a quella generale.

Un intervento chirurgico complesso eseguito con tecnica mini invasiva e in anestesia locoregionale su un paziente di 90 anni. All’ospedale Ingrassia dell’Asp è stata effettuata con successo una gastrectomia per adenocarcinoma gastrico, confermando l’elevato livello di integrazione tra competenze.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Mastectomia mini-invasiva senza anestesia generale: paziente sveglia, con incisione di 3 cm e dimissioni in 24 oreNel panorama della chirurgia oncologica, ogni passo verso un trattamento più umano e rispettoso della qualità di vita delle pazienti è un traguardo... 20 anni di incubo: fine con chirurgia mini-invasivaUna paziente di 63 anni, identificata con il nome di fantasia Laura, ha superato un ventennio di sofferenza polmonare grazie a un intervento... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Chirurgia mini-invasiva 3D della valvola mitrale: come funziona; CHIRURGIA MINI-INVASIVA AL SANTA CHIARA: SVOLTA PER LE VALVOLOPATIE AORTICHE; Sostituire la valvola aortica: operazione mini invasiva attraverso i vasi sanguigni; Chirurgia mini-invasiva, a Termoli il Laparoscopic Surgical Meet. Chirurgia mini-invasiva, all’ospedale Ingrassia gastrectomia su paziente di 90 anni in anestesia locoregionaleIntervento eseguito con paziente sveglio, dimissione in tempi rapidi PALERMO, 6 maggio – Un intervento chirurgico complesso eseguito con tecnica mini-inva ... monrealenews.it Chirurgia mini-invasiva del piede,stop alla migrazione sanitariaLa migrazione sanitaria dal Sud verso il Nord si ferma, almeno in un settore specifico, quello della chirurgia mini-invasiva del piede. Un'area particolare dell'ortopedia che segna un trend favorevole ... ansa.it Sta per iniziare un nuovo percorso formativo in Chirurgia Mini-Invasiva, strutturato per accompagnarti in una crescita progressiva e concreta. Quattro corsi pensati per costruire competenze solide e svilupparle nel tempo: si parte dal Corso Base, per acquisire l - facebook.com facebook