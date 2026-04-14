Chirurgia senza anestesia | il primato mondiale alle Molinette

All’inizio di marzo 2026, presso il polo ospedaliero delle Molinette a Torino, è stata eseguita una procedura chirurgica senza anestesia tradizionale, utilizzando l’ipnosi per controllare il dolore durante la rimozione di un tumore al colon. Si tratta di un intervento che ha segnato un record a livello mondiale, rappresentando una novità nel campo delle tecniche chirurgiche e dell’approccio al paziente.

All’inizio di marzo 2026, presso il polo ospedaliero delle Molinette a Torino, si è verificata una procedura chirurgica senza precedenti che ha l’applicazione dell’ipnosi per gestire il dolore durante la rimozione di un tumore al colon. Il paziente, Luigi Stefanelli, un uomo di 76 anni originario della Puglia, è stato sottoposto all’intervento senza ricorrere all’anestesia totale, grazie a una combinazione di tecniche psicologiche e anestesia loco-regionale. La notizia ha assunto una rilevanza nazionale durante la trasmissione Rai 2 ‘I fatti vostri’, trasmessa lunedì 13 aprile 2026, dove la conduttrice Anna Falchi ha sottolineato come l’evento rappresenti un traguardo di cui l’intera nazione può essere orgogliosa, trattandosi del primo caso documentato al mondo con queste modalità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chirurgia senza anestesia: il primato mondiale alle Molinette Colon, debutta l’anastomosi magnetica senza punti di sutura: primato mondiale a Bergamo(Adnkronos) – Il Policlinico San Marco di Zingonia (Bergamo), ospedale polispecialistico del Gruppo San Donato, annuncia "la prima applicazione al... Trapianto combinato cuore-fegato alle Molinette di Torino: intervento senza precedenti su paziente con organi invertitiUn intervento senza precedenti a livello mondiale, capace di riscrivere le possibilità della chirurgia dei trapianti combinati.