Maya la solidarietà di Jessica | Realizzo la statuetta dei vostri animali da compagnia il ricavato andrà per le cure

Jessica ha deciso di realizzare una statuetta raffigurante gli animali da compagnia per raccogliere fondi destinati alle cure di Maya, un cane American Staffordshire Terrier di sette anni. Maya necessita di interventi veterinari urgenti a causa di una diagnosi recente che suggerisce un possibile tumore al midollo osseo, condizioni che hanno portato al peggioramento della sua salute. La vendita delle statuette mira a sostenere le spese mediche del cane.

Un aiuto concreto per sostenere la raccolta fondi a favore di Maya, il cane American Staffordshire Terrier di sette anni che ha urgente bisogno di cure veterinarie, soprattutto dopo la nuova diagnosi - con un sospetto tumore al midollo osseo e l'aggravamento delle sue condizioni di salute, è.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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