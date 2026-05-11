Claudia Cardinale all' asta i gioielli della diva | da Bulgari a Cartier i pezzi da capogiro Ecco a chi andrà il ricavato

I “Serpenti” di Bulgari e gli orecchini a margherita di diamanti e zaffiri scelti per presentare Il Gattopardo e poi quelli a goccia che le illuminarono il volto in occasione della notte degli Oscar del 1966: sono solo alcuni dei gioielli della collezione privata di Claudia Cardinale che.🔗 Leggi su Today.it

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