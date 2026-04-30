A Palazzo Ducale si terrà un’asta di beneficenza con opere di 20 artisti, il cui ricavato sarà devoluto all’associazione che gestisce il Convento dei Cappuccini. L’evento mira a sostenere le attività dell’associazione, che da anni si occupa di mantenere in vita il convento attraverso diverse iniziative. La vendita delle opere rappresenta un’occasione per raccogliere fondi e sostenere questa realtà.

Asta di beneficenza a Palazzo Ducale per sostenere l’attività dell’associazione Padre Damiano da Bozzano e tenere in vita il Convento dei Cappuccini. L’asta è in programma domenica alle ore 17. Nell’area antistante il famoso ’Grottesco’, con il patrocinio della Provincia, verranno messe all’asta alcune interessanti opere pittoriche che una ventina di artisti generosi, conosciuti a livello locale ma anche nazionale e oltre, hanno donato all’associazione allo scopo di contribuire alla realizzazione delle varie attività sociali, tra cui la ’mensa dei bisognosi’ con quasi 50 pasti giornalieri distribuiti sia al convento che in strada....🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un’asta per il Convento dei Cappuccini. A Palazzo Ducale le opere di 20 artisti. Il ricavato andrà all’associazione che da anni lo tiene in vita con tante iniziative

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