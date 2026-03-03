Deliveroo il Gip convalida il controllo giudiziario per caporalato | Rider con stipendi inadeguati e senza alternative di lavoro

Milano, 3 marzo 2026 – "I rider ottengono retribuzioni non conformi ai parametri del contratto, né tanto meno al salario minimo costituzionale. E non hanno comunque alternative lavorative". Con questa motivazione il gip di Milano Roberto Crepaldi ha convalidato il controllo giudiziario di Deliveroo Italy, la filiale italiana del colosso americano finita nell'inchiesta del pm Paolo Storari e dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro per caporalato nei confronti di 20mila rider, di cui tremila in provincia di Milano.