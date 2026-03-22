Caporalato e lavoro nero Task-force tra Prefetture Il protocollo per la legalità

In due Prefetture toscane si sono svolte riunioni in contemporanea, con collegamenti da remoto, per coordinare le attività delle task force create per combattere il caporalato e il lavoro nero nel settore agricolo. Le iniziative sono state avviate per rafforzare la lotta allo sfruttamento lavorativo e garantire la legalità, coinvolgendo rappresentanti delle Prefetture di Grosseto e Siena.

Riunione in contemporanea, in collegamento da remoto, a Grosseto e Siena, per le task force interprovinciali istituite nelle due Prefetture per il contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura. I nuclei, composti da esponenti delle due Province, forze dell’ordine, Ispettorato del lavoro e rappresentanti dei servizi previdenziali e assistenziali, mirano a sviluppare un lavoro di analisi nei confronti delle attività messe in campo dalle cosiddette ’aziende senza terra’ e di progettualità per le situazioni di sfruttamento lavorativo e degrado abitativo presenti nelle due province, promuovendo al contempo la diffusione della legalità e di buone pratiche, con un focus sul lavoro a giornata in Maremma e in Valdichiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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