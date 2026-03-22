Caporalato e lavoro nero Task-force tra Prefetture Il protocollo per la legalità
In due Prefetture toscane si sono svolte riunioni in contemporanea, con collegamenti da remoto, per coordinare le attività delle task force create per combattere il caporalato e il lavoro nero nel settore agricolo. Le iniziative sono state avviate per rafforzare la lotta allo sfruttamento lavorativo e garantire la legalità, coinvolgendo rappresentanti delle Prefetture di Grosseto e Siena.
Riunione in contemporanea, in collegamento da remoto, a Grosseto e Siena, per le task force interprovinciali istituite nelle due Prefetture per il contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura. I nuclei, composti da esponenti delle due Province, forze dell’ordine, Ispettorato del lavoro e rappresentanti dei servizi previdenziali e assistenziali, mirano a sviluppare un lavoro di analisi nei confronti delle attività messe in campo dalle cosiddette ’aziende senza terra’ e di progettualità per le situazioni di sfruttamento lavorativo e degrado abitativo presenti nelle due province, promuovendo al contempo la diffusione della legalità e di buone pratiche, con un focus sul lavoro a giornata in Maremma e in Valdichiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Articoli correlati
Caporalato a Siena e Grosseto: task force delle prefetture per contrastare lo sfruttamento dei bracciantiSIENA – Nasce una task force interprovinciale tra Siena e Grosseto per contrastare il caporalato e lo sfruttamento dei braccianti nelle province di...
Leggi anche: Agricoltura, sfruttamento e caporalato. Siena e Grosseto varano la task force
Approfondimenti e contenuti su Caporalato e lavoro nero Task force tra...
Temi più discussi: Aziende agricole non in regola nel Foggiano: sospese tre imprese che sfruttavano manodopera in nero - FoggiaToday; Caporalato e lavoro nero. Task-force tra Prefetture. Il protocollo per la legalità; Caporalato e lavoro nero nelle Langhe: un business da 40 milioni di euro; Milano, sfruttati per 14 ore al giorno: l’accusa è di caporalato.
Caporalato e lavoro nero. Task-force tra Prefetture. Il protocollo per la legalitàSummit in contemporanea con Grosseto per favorire pratiche agricole etiche. Rafforzate la vigilanza e le garanzie delle condizioni di sicurezza sul territorio. lanazione.it
Caporalato. Le Prefetture fanno il puntoSi sono tenute contemporaneamente, in collegamento da remoto, a Grosseto e Siena le riunioni delle task force interprovinciali ... msn.com
Le Prefetture di Grosseto e Siena fanno rete: riunioni congiunte per i nuclei anti caporalato - #IlGiunco - facebook.com facebook
Caporalato, commissariato il marchio Paul&Shark Indagato l’amministratore dell’azienda, Andrea Dini, cognato del governatore Fontana Alessandro Braga x.com