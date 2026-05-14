In auto dalla Calabria diretti a Catania con quasi 28 chili di droga | arrestati

Due persone sono state arrestate lungo l’autostrada A18 mentre viaggiavano dalla Calabria a Catania con circa 28 chili di droga a bordo. L’operazione è stata condotta dalla squadra mobile di Catania, che ha fermato i due soggetti durante un controllo di routine. Il carico di sostanze stupefacenti è stato sequestrato e i fermati sono stati portati in commissariato. I dettagli sull’operazione sono stati comunicati dalla polizia.

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