In auto dalla Calabria diretti a Catania con quasi 28 chili di droga | arrestati
Due persone sono state arrestate lungo l’autostrada A18 mentre viaggiavano dalla Calabria a Catania con circa 28 chili di droga a bordo. L’operazione è stata condotta dalla squadra mobile di Catania, che ha fermato i due soggetti durante un controllo di routine. Il carico di sostanze stupefacenti è stato sequestrato e i fermati sono stati portati in commissariato. I dettagli sull’operazione sono stati comunicati dalla polizia.
Un’operazione della squadra mobile di Catania ha portato all’arresto di due corrieri della droga, fermati lungo l’autostrada A18 mentre viaggiavano dalla Calabria con un ingente carico di stupefacenti. È quanto riporta Ansa. Una coppia di corrieri di droga, partiti dalla Calabria, che viaggiava.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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