Reggio Calabria sorpresi in auto con 4 kg di cocaina | arrestati due corrieri della droga

Due uomini sono stati fermati a Villa San Giovanni con 4 kg di cocaina nascosti nell’auto, perché trasportavano droga verso la Sicilia. La Guardia di Finanza ha fermato il veicolo e trovato la sostanza stupefacente, che aveva un alto potenziale di distribuzione. La scoperta ha portato all’arresto immediato dei due corrieri, che ora sono in attesa di ulteriori accertamenti. La vicenda si inserisce in un giro di traffico illecito di droga nella zona.

Reggio Calabria, sorpresi in auto con 4 kg di cocaina: arrestati due corrieri della droga

La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha tratto in arresto a Villa San Giovanni due corrieri di droga diretti in Sicilia, che a bordo della loro autovettura avevano nascosto circa 4 kg di cocaina. L'operazione trae origine da un piano di interventi organizzato nell'ambito delle attività di controllo economico del territorio, svolte nel capoluogo reggino e in tutto l'hinterland metropolitano, con particolare riferimento alle aree interessate da infrastrutture portuali e aeroportuali. In tale contesto, i finanzieri della Compagnia di Villa San Giovanni, con il supporto delle unità cinofile della Compagnia Pronto Impiego di Reggio Calabria, nei pressi del porto di Villa San Giovanni, hanno intercettato e sottoposto a controllo un'autovettura in procinto di imbarcarsi per la Sicilia.