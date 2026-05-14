Un’indagine approfondita ha portato alla luce un sistema di scambio di dati tra alcuni agenti di polizia e soggetti esterni, con tariffe fissate per diversi tipi di informazioni. Tra le informazioni vendute ci sarebbero dati su calciatori, attori e altre persone, ottenuti attraverso strumenti e procedure precisi. Gli investigatori hanno trovato un file Excel che elencava i prezzi per accedere a varie tipologie di dati sensibili, evidenziando un mercato clandestino ben organizzato.

C’era un tariffario. Preciso, metodico, quasi sobrio nel suo profilo Excel: sei euro per sbirciare la posizione Inps, undici per capire se il Fisco ti considera un evasore, venticinque per scoprire se hai qualche peccatuccio con la legge che vorresti tenere nell’ombra. Nei labirinti della Spectre napoletana — sede principale a San Giorgio a Cremano, filiali in mezz’Italia — i dati personali di migliaia di cittadini ignari venivano acquisiti illegalmente da pubblici funzionari e venduti come verdura al mercato della Pignasecca. La Procura di Napoli, guidata dal procuratore Nicola Gratteri, ha smantellato quella che tecnicamente è...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Maxi inchiesta sui poliziotti infedeli: "Venduti dati su calciatori e attori"

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