Dieci persone sono state arrestate tra Napoli e Belluno con l’accusa di aver accesso abusivo a banche dati riservate. Secondo le indagini, i sospettati si sarebbero appropriati di informazioni su calciatori, attori, cantanti e imprenditori, ottenendole tramite poliziotti infedeli. Queste informazioni sarebbero state poi vendute a varie agenzie, accompagnate anche da un tariffario dettagliato.

“Esfiltravano dalle banche dati, attraverso accessi abusivi, informazioni riservate di calciatori, su imprenditori, gente dello spettacolo, cantanti e attori e venduto queste informazioni ad alcune agenzie”. È quanto spiega il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri dando i dettagli della maxi operazione della Polizia che ha consentito di sgominare una organizzazione criminale. Ad agire in cambio di soldi – “c’era un tariffario ” – erano rappresentanti delle forze dell’ordine che attraverso accessi abusivi compiuti utilizzando le loro password, “esfiltravano dalle banche dati informazioni riservate per rivenderle “. Sulla base di queste accuse 10 persone sono state arrestate in provincia di Napoli, Ferrara, Bolzano, Roma e Belluno: nella rete sarebbero coinvolti anche appartenenti alle forze dell’ordine.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Vendevano dati su calciatori, attori e cantanti esfiltrati da poliziotti infedeli. C’era anche un tariffario”: 10 arresti tra Napoli e Belluno

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