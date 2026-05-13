Un funzionario di polizia ha dichiarato che dati riservati di calciatori, imprenditori, artisti e attori sono stati sottratti e venduti da agenti infedeli. Si contano circa 730 mila accessi non autorizzati alle banche dati, attraverso i quali sono state ottenute informazioni riservate e successivamente diffuse. La vicenda riguarda presunte attività illecite di alcuni membri delle forze dell’ordine, coinvolti in un sistema di furti e vendite di dati sensibili.

«Esfiltravano dalle banche dati, attraverso accessi abusivi, informazioni riservate di calciatori, su imprenditori, gente dello spettacolo, cantanti e attori e venduto queste informazioni ad alcune agenzie». Lo spiega il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri dando i dettagli della maxi operazione della Polizia che ha consentito di sgominare una organizzazione criminale. Ad agire in cambio di soldi - «c'era un tariffario» - erano rappresentanti delle forze dell'ordine che attraverso accessi abusivi compiuti utilizzando le loro password, «esfiltravano dalle banche dati informazioni riservate per rivenderle». Cosa è successo L’operazione ha portato all’esecuzione di misure cautelari nei confronti di 29 persone tra Napoli, Roma, Ferrara, Bolzano e Belluno.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Gratteri: «Rubati e venduti da poliziotti infedeli dati su calciatori e cantanti. Si contano 730mila accessi abusivi»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Napoli, poliziotti infedeli trafficavano sulle vite dei vip: calciatori di serie A e cantanti famosi tra le vittimeUna spectre che rubava dati sensibili a migliaia di cittadini, tra cui anche vip del mondo dello spettacolo e del mondo del calcio o della...

Mazzette a poliziotti per rubare dati riservati dei cittadini: tre le vittime calciatori, cantanti e attoriL'inchiesta della Procura di Napoli ha portato a svelare una organizzazione criminale che, attraverso mazzette ad agenti e funzionari, riusciva ad...

Si parla di: Blitz tra Napoli, Roma e il Nord Italia: accesso abusivo a sistemi informatici e corruzione.

Gratteri: rubati e venduti da poliziotti infedeli dati su calciatori e cantantiEsfiltravano dalle banche dati, attraverso accessi abusivi, informazioni riservate di calciatori, su imprenditori, gente dello spettacolo, cantanti e attori e venduto queste informazioni ad alcune ag ... rainews.it

Dati calciatori e cantanti rubati, 30 indagati tra Napoli e Roma. Ci sono anche poliziotti. Gratteri: Fenomeno allarmanteSono trenta gli indagati destinatari di ordinanza cautelare nell’ambito di un’indagine coordinata dalla procura di Napoli , e in particolare dalla sezione ... gazzettadelsud.it