Gratteri | Rubati e venduti da poliziotti infedeli dati su calciatori e cantanti Si contano 730mila accessi abusivi

Da ilmessaggero.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un funzionario di polizia ha dichiarato che dati riservati di calciatori, imprenditori, artisti e attori sono stati sottratti e venduti da agenti infedeli. Si contano circa 730 mila accessi non autorizzati alle banche dati, attraverso i quali sono state ottenute informazioni riservate e successivamente diffuse. La vicenda riguarda presunte attività illecite di alcuni membri delle forze dell’ordine, coinvolti in un sistema di furti e vendite di dati sensibili.

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«Esfiltravano dalle banche dati, attraverso accessi abusivi, informazioni riservate di calciatori, su imprenditori, gente dello spettacolo, cantanti e attori e venduto queste informazioni ad alcune agenzie». Lo spiega il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri dando i dettagli della maxi operazione della Polizia che ha consentito di sgominare una organizzazione criminale. Ad agire in cambio di soldi - «c'era un tariffario» - erano rappresentanti delle forze dell'ordine che attraverso accessi abusivi compiuti utilizzando le loro password, «esfiltravano dalle banche dati informazioni riservate per rivenderle». Cosa è successo L’operazione ha portato all’esecuzione di misure cautelari nei confronti di 29 persone tra Napoli, Roma, Ferrara, Bolzano e Belluno.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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