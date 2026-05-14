Maxi controlli nell’area delle Groane | sequestrati farmaci e oggetti per ‘tagliare’ stupefacenti in un locale

Nella giornata del 12 maggio, le forze dell’ordine hanno effettuato un’operazione nelle aree delle Groane, identificando 71 persone, fermando 45 veicoli e controllando tre esercizi commerciali. Durante i controlli sono stati sequestrati farmaci e oggetti utilizzati per il taglio delle sostanze stupefacenti. L’intervento è stato condotto in collaborazione tra la polizia di stato e le forze locali di Misinto e Lazzate.

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