Roma | controlli in negozi nell’area Termini sequestrati oltre 4 milioni di articoli

Il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma ha sequestrato oltre 4 milioni di articoli durante controlli nei negozi dell’area Termini. La causa principale è stata la presenza di merce contraffatta o senza documenti regolari. Le verifiche puntano a interrompere il commercio di prodotti illegali e tutelare i consumatori. Le operazioni continuano per assicurare il rispetto delle norme e contrastare il mercato nero. Questo intervento riguarda numerosi esercizi commerciali della zona.

Oltre 4 milioni di articoli sono stati sequestrati nel corso dei controlli effettuati sul territorio dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma, in particolare nell’area della stazione Termini. Durante queste operazioni, le “fiamme gialle” del quinto Nucleo operativo metropolitano di Roma sono intervenute in un negozio gestito da un cittadino extracomunitario. All’interno del negozio erano in vendita numerosi prodotti di bigiotteria e accessori vari, risultati non conformi ai requisiti di sicurezza e alle normative a tutela dei consumatori. Dettagli sui controlli e sui sequestri. Gli accertamenti condotti hanno portato al sequestro di oltre 4 milioni di articoli, per lo più di piccole dimensioni, privi delle indicazioni e dei requisiti necessari per la loro commercializzazione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Roma: controlli nell’area Termini, sequestrati 6 milioni di articoli contraffatti e sanzioniNell’ambito di un controllo nell’area di Termini a Roma, le forze dell’ordine, con particolare attenzione ai finanzieri del Comando provinciale, hanno sequestrato oltre sei milioni di articoli contraffatti.

Termini, sequestrati oltre 6 milioni di articoli contraffattiNella recente operazione delle forze dell’ordine a Roma, sono stati sequestrati oltre 6 milioni di articoli contraffatti, tra bigiotteria e capi di abbigliamento.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Dal barbiere o nelle keybox. Ecco dove viene nascosta la droga a Roma, 12 arresti; Carne in cattivo stato di conservazione, scatta il sequestro in alcuni negozi etnici del centro [FOTO]; Varese, blitz dei Carabinieri: due negozi chiusi e multe per più di 150mila euro; Blatte morte al Mercato Centrale, la replica della società: Ci scusiamo coi clienti.

Roma, controlli dei Carabinieri contro lo spaccio: 22 arresti e sequestri di cocaina, crack e shabooOperazioni dei Carabinieri con la Procura di Roma: 22 arresti in città e provincia, sequestrate cocaina, crack, hashish, ketamina e shaboo. ilquotidianodellazio.it

Roma: controlli a Termini, 6 arresti e 9 denunce, sequestrati 18.000 euro in contanti e 80 kg ciboControlli straordinari dei Carabinieri a Roma: arresti e sanzioni nel contrasto a furti e spaccio di stupefacenti. romadailynews.it

Non si fermano i controlli dei Carabinieri a Roma nel centro storico e nei pressi delle principali stazioni della metropolitana, a tutela di cittadini e turisti. Nel corso dell’ultima operazione sono stati arrestati 7 cittadini stranieri per furti e rapine. Due dei fermati, do - facebook.com facebook

Domenica ecologica a Roma, oltre 1.900 controlli e 276 multe. Il bilancio dell'attività degli agenti della Polizia Locale capitolina #ANSAmotori #ANSA x.com