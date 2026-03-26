Vendita in rete farmaci e sostanze stupefacenti sequestrati due siti internet

I carabinieri del Nucleo antisofisticazione e sanità di Firenze hanno sequestrato due siti internet coinvolti nella vendita online di farmaci e sostanze stupefacenti. L'operazione, condotta con il supporto di unità specializzate, ha portato alla chiusura delle piattaforme e alla denuncia di alcuni responsabili. L’attività si inserisce in un’indagine più ampia sul commercio illecito di sostanze tramite il web.

L'indagine dei Nas partita dalla denuncia della Eli Lilly di Sesto Fiorentino che ha notato la commercializzazione non autorizzata di un suo prodotto Le indagini proseguono per addivenire all’identificazione dei gestori dei siti e risalire al loro volume d’affari. Vannacci apre a Firenze sede Futuro Nazionale: “La sinistra non ci dà il benvenuto? Me ne frego” Sisma a Fosdinovo: terremoto di magnitudo 4.0 avvertito in gran parte della regione Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 Tutti i diritti sono riservati . 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Vendita in rete farmaci e sostanze stupefacenti, sequestrati due siti internet Articoli correlati Sequestrati migliaia di medicinali e sostanze dopanti comprati in Rete: oscurati alcuni siti webL’attività investigativa, coordinata da Europol, ha visto la partecipazione di forze di polizia, agenzie delle dogane, organizzazioni antidoping... Roma, blitz nel quartiere portuense: sequestrati oltre 40 kg di sostanze stupefacentiUn vero e proprio “emporio della droga” nascosto all’interno di un appartamento è stato scoperto a Roma durante un’operazione della Polizia di Stato. Una selezione di notizie su Vendita in rete farmaci e sostanze... Temi più discussi: Farmaci, vendite online oltre il miliardo nel 2024 (+16%), 1300 gli e-commerce certificati; E-commerce farmaceutico, Phoenix lancia Benu Marketplace integrato con la rete delle farmacie; Il mese in rassegna. Sul banco a marzo; No, Farmacap non ha interrotto i rapporti con l'israeliana Teva. Vendita in rete farmaci e sostanze stupefacenti, sequestrati due siti internetFIRENZE - I carabinieri del Nucleo antisofisticazione e sanità di Firenze, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le ... msn.com Vendita illegale di farmaci. Oscurati 128 siti web con server in USA, Gran Bretagna, Russia, Ucraina e MalesiaOperazione del Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche contro la vendita illegale online di farmaci soggetti a prescrizione medica. Oltre cinquanta i siti che vendevano farmaci destinati a risolvere ... quotidianosanita.it La dimora del governatore Spinola in vendita a “soli” 21 euro al metro quadro x.com Giovanni Lindo Ferretti torna a teatro con PERCUOTENDO. IN CADENZA Un tempo sospeso tra parola, silenzio e presenza. Teatro Dal Verme, Milano 2 aprile 2026 Biglietti in vendita su Eilo e nei punti vendita autorizzati https://bit.ly/giolindomil - facebook.com facebook