Controlli nei locali pubblici scovati lavoratori in nero cibi sequestrati e multe per 30.000 euro

Nei giorni scorsi, i militari della stazione locale, supportati dal personale operativo, hanno condotto controlli in diversi locali pubblici della zona. Durante le ispezioni, sono stati trovati lavoratori senza contratto e sono stati sequestrati alimenti privi delle certificazioni richieste. Sono state elevate sanzioni per un totale di 30.000 euro, e sono state avviate procedure di chiusura per alcune attività che non rispettavano le norme di legge.

Nei giorni scorsi, i militari della locale Stazione Carabinieri, affiancati dal supporto operativo del N.A.S. di Latina (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) e del N.I.L. di Frosinone (Nucleo Ispettorato del Lavoro), hanno condotto una vasta operazione di controllo mirata ai pubblici esercizi nel.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Controlli notturni nei locali, sequestrate 65 bombole gpl e scovati 7 lavoratori irregolariSessantacinque bombole di Gpl ammassate e stipate nei magazzini di due pubblici esercizi, a fianco di scatoloni e materiale altamente infiammabile. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Controlli nei locali pubblici, scoperte irregolarità anche in Valsesia; Polizia Locale controlli 4-7 aprile 2026; Maxi controlli nei locali in centro, irregolarità in zona via della Viola; La Polizia Amministrativa e i Vigili del Fuoco eseguono dei controlli nei locali pubblici di Siracusa e Floridia per contrastare la mala movida. Mazza da baseball e taglierino in auto: scattano denunce nei controlli alle GroaneL’operazione rientra in un più ampio piano di rafforzamento dei controlli deciso in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con l’obiettivo di contrastare l’illegalità diffusa e aumenta ... mbnews.it Controlli a tappeto nei locali della Penisola Sorrentina, chiusa una discoteca per irregolaritàVerifiche coordinate dalla Prefettura dopo la direttiva del ministro Piantedosi: focus su sicurezza, norme antincendio e regolarità amministrativa nelle attività di intrattenimento.





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