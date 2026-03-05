Norme sulla sicurezza violate e lavoratori in nero multe per oltre 150 mila euro in diversi cantieri

Durante controlli condotti in 30 aziende edili tra Palermo, Trapani e Agrigento, i carabinieri del Gruppo tutela lavoro hanno riscontrato violazioni delle norme di sicurezza e la presenza di 19 lavoratori irregolari o in nero. Sono state elevate multe per oltre 150 mila euro e sono stati adottati 11 provvedimenti di sospensione delle attività. I controlli hanno coinvolto diverse imprese del settore edile nella regione.

Controlli dei carabinieri in 30 aziende tra Palermo, Trapani ed Agrigento. In 11 casi è scattata anche la sospensione delle attività I controlli sono stati eseguiti a Palermo, Castelbuono, Villafrati, Partinico, Erice, San Vito Lo Capo, Castelvetrano, Castellamare del Golfo, Campofranco e Bivona. I carabinieri hanno identificato in tutto 73 lavoratori, scovandone 7 in nero e 12 impiegati in difformità rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi e accertato anche diverse violazioni delle norme sulla sicurezza, l’igiene e la salute sui luoghi di lavoro. Tra le più ricorrenti la mancata formazione dei lavoratori, l'omessa... 🔗 Leggi su Palermotoday.it

