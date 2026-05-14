Durante un'operazione di controllo nell’area delle Groane, è stato trovato un coltello nel bagno di un bar, usato per tagliare le dosi di droga. La polizia ha condotto verifiche su più punti della zona, concentrandosi sull’attività di spaccio. Nel corso delle ispezioni sono stati identificati diversi soggetti e sequestrate sostanze illegali. L’intervento fa parte di un’azione più ampia per contrastare il fenomeno del traffico di droga nella zona.

Lazzate (Monza e Brianza) – Nel bagno di un bar un coltello con cui erano state appena “tagliate” le dosi di droga. Nel bosco bilancini di precisione e taglierino. Controlli contro lo spaccio nell’area delle Groane. L’altro giorno la Questura di polizia di Monza e della Brianza ha effettuato un servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei comuni di Misinto, Lazzate e Cogliate, con particolare attenzione alle aree del Parco delle Groane. L’attività, disposta secondo quanto condiviso in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica, ha visto l’impiego di personale della Questura, di unità cinofile antidroga, di equipaggi del Reparto prevenzione crimine e delle polizie locali di Misinto e Lazzate.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Maxi controlli anti spaccio nell’area delle Groane

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