Luciano Darderi ora merita una chance in Coppa Davis Risultati eclatanti non può essere ignorato

Luciano Darderi ha ottenuto risultati che lo rendono un candidato credibile per una convocazione in Coppa Davis. L’italo-argentino ha continuato a migliorare il suo ranking mondiale, consolidando la sua presenza nel circuito ATP. La sua crescita è evidente e non può essere trascurata da chi segue il tennis internazionale.

La crescita di Luciano Darderi non è più una suggestione, ma un dato certificato dai risultati. L'italo-argentino continua a scalare posizioni nel ranking mondiale, consolidando una dimensione ormai stabile nel circuito maggiore. L'ultimo segnale è arrivato dal successo nell' ATP 250 di Santiago del Cile, dove ha superato in finale il tedesco Yannick Hanfmann con il punteggio di 7-6 (6) 7-5. Una vittoria sofferta, costruita con solidità mentale nei momenti decisivi, che gli ha consegnato il quinto titolo ATP in carriera. Un dato spicca più di altri: tutti i trofei conquistati sono arrivati sulla terra battuta. Il bilancio nelle finali disputate sul rosso parla di cinque vittorie e una sola sconfitta, numeri che delineano un profilo specialistico di altissimo livello sul " mattone tritato ".