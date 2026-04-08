Si è concluso il processo contro la donna conosciuta come la 'regina della Ketamina', accusata di aver venduto sostanze illegali che hanno portato alla morte di un attore famoso, noto per il ruolo in una celebre serie televisiva. La donna è stata condannata a 15 anni di reclusione. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità, che hanno seguito attentamente l’iter giudiziario.

Si è concluso il processo alla donna che ha venduto illegalmente le sostanze che hanno causato il decesso della star della serie Friends. La 'Regina della Ketamina, Jasveen Sangha, è stata condannata per il suo coinvolgimento nella morte di Matthew Perry, avvenuta nell'ottobre 2023, a 15 anni di carcere. La sentenza, di molto inferiore alla pena massima prevista per il caso, è stata annunciata in tribunale oggi a Los Angeles. La decisione del giudice La pena massima prevista per aver venduto in modo illegale le sostanze che hanno causato il decesso della star di Friends era di 65 anni da trascorrere in carcere e vari milioni di dollari di multa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Matthew Perry: condannata a 15 anni la 'regina della Ketamina' coinvolta nella morte dell'attore

Matthew Perry, ‘la regina della ketamina’ rischia 15 anni: chi è Jasveen Sangha, accusata della morte dell’attoreUna donna che ha ammesso di aver venduto a Matthew Perry la ketamina che lo ha ucciso sta per essere condannata.

Morte di Matthew Perry, condannata la “regina della ketamina”: 15 anni di carcere per aver venduto la dose letale alla star di «Friends»È stata condannata a 15 anni di carcere Jasveen Sangha, conosciuta come la «regina della ketamina», per aver fornito la dose letale che ha provocato...

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Matthew Perry, condannata a 15 anni di carcere la regina della ketamina: aveva venduto la droga all'attore statunitenseÈ stata condannata a quindici anni di carcere Jasveen Sangha, la regina della ketamina accusata di aver venduto la droga che causò la morte ... ilmessaggero.it

Matthew Perry, condannata a 15 anni la regina della ketamina. «A lei non importava nulla e ha continuato a vendere»Jasveen Sangha, nota anche come la 'regina della ketamina', è stata condannata a 15 anni di carcere per aver fornito la dose letale ... msn.com

Una donna di Los Angeles, soprannominata “Ketamine Queen”, è stata condannata a 15 anni di carcere per aver distribuito la droga che ha causato la morte dell’attore Matthew Perry. La sentenza è stata emessa dal tribunale federale, dopo che la donna, J - facebook.com facebook

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