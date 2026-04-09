Dalla morte del noto attore Matthew Perry, avvenuta il 28 ottobre 2023, sono emerse numerose congetture. Le attribuzione della colpa per il suo decesso sono mutate di mese in mese. Ora, a quella stessa morte considerata sospetta fin dall’inizio, è stato attribuito un volto: Jasveen Sangha, denominata la “Regina della Ketamina”. La “Regina della Ketamina” responsabile della morte di Matthew Perry. Durante le indagini condotte dalle autorità, quando è stato evidenziato un possibile coinvolgimento della droga molti hanno tratto delle conclusioni, attribuendo la colpa all’attore stesso. Non era un mistero, infatti, che Perry avesse passato parte della sua vita sotto dipendenze da alcol e droghe. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Condannata a 15 anni “la Regina della Ketamina”: ha contribuito alla morte dell’attore Matthew Perry

Matthew Perry: condannata a 15 anni la 'regina della Ketamina' coinvolta nella morte dell'attoreSi è concluso il processo alla donna che ha venduto illegalmente le sostanze che hanno causato il decesso della star della serie Friends.

Matthew Perry, ‘la regina della ketamina’ rischia 15 anni: chi è Jasveen Sangha, accusata della morte dell’attoreUna donna che ha ammesso di aver venduto a Matthew Perry la ketamina che lo ha ucciso sta per essere condannata.

'Ketamine Queen' gets 15 year prison sentence as Matthew Perry's family speak out

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Los Angeles, la regina della ketamina è stata condannata a 15 anni per la morte di Matthew PerryLa regina della ketamina è stata condannata a 15 anni per aver venduto la droga che ha causato la morte di Matthew Perry ... dire.it

La regina della ketamina condannata a 15 anni di carcere: aveva venduto a Matthew Perry la droga che lo ha uccisoI pubblici ministeri avevano raccomandato una condanna a 15 anni per Sangha. Nei documenti presentati in tribunale, l'hanno descritta come la regina della ketamina. ilfattoquotidiano.it

Provocò la morte di Matthew Perry, l’attore di Friends: condannata la regina della ketamina L’artista fu trovato senza vita nella vasca idromassaggio della sua abitazione nel 2023 - facebook.com facebook

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