Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 la Città Metropolitana riceve la sua Bandiera

La Città Metropolitana di Napoli ha ricevuto ufficialmente la Bandiera di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026. In vista di questo riconoscimento, sono previsti numerosi eventi che coinvolgeranno diverse zone del territorio metropolitano, con l’obiettivo di promuovere attività sportive, inclusione sociale e benessere tra i cittadini. La consegna della bandiera segna l’inizio di un percorso che coinvolgerà l’intera area.

Napoli capitale europea dello Sport 2026, la firma della targa d'argento nell'Albergo dei Poveri

La firma della Targa d'Argento segna un passaggio importante per Napoli, Capitale Europea dello Sport 2026. Insieme al CONI, alle federazioni sportive, all'Assessora allo Sport e a tutto il sistema che ogni giorno lavora per promuovere la pratica sportiva sul territorio.