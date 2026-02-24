Tennis Matteo Berrettini | Voglio godermi i momenti e cercare di tornare al livello che avevo

Matteo Berrettini si è deciso a riprendere la stagione sulla terra rossa in Sud America, motivato dalla volontà di recuperare fiducia e forma. La scelta di partecipare a tornei di Buenos Aires, Rio de Janeiro e Santiago del Cile deriva dalla volontà di affrontare match impegnativi e migliorare il suo gioco. Berrettini punta a godersi ogni momento in campo, sperando di tornare ai livelli di prima. La prossima sfida lo attende tra pochi giorni.

Matteo Berrettini ha deciso di cominciare la sua stagione dalla terra rossa sudamericana. Prima il torneo di Buenos Aires, poi quello di Rio de Janeiro e adesso quello di Santiago del Cile. Non è stato sicuramente un inizio agevole per il tennista romano, che ha comunque raggiunto i quarti di finale in Brasile, dove è stato sconfitto dal peruviano Buse. Un Berrettini ancora lontano dalla miglior condizione, ma che ha scelto queste settimane in Sud America per svariati motivi, anche personali, con la speranza di ritrovarsi il prima possibile anche in vista dei primi Masters 1000 della stagione. In un’intervista al quotidiano cileno El Mercurio, Berrettini ha parlato di come vive ora il tennis, di cosa ha bisogno per tornare il giocatore di un tempo e cosa gli serve per stare bene: “Voglio godermi veramente il tennis, godermi tutto ciò che ho ottenuto. 🔗 Leggi su Oasport.it

