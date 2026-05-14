Mattarella domenica alla finale degli Internazionali d' Italia di tennis

Da ilmessaggero.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica, il presidente della Repubblica parteciperà alla finale degli Internazionali d’Italia di tennis. Questa presenza era stata annunciata qualche giorno prima durante un incontro con le nazionali maschile e femminile di tennis al Quirinale. Il presidente aveva espresso l’augurio di assistere ai successi delle squadre e di vederne anche i risultati sul campo. La finale si svolgerà nello stesso giorno dell’evento ufficiale.

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L'aveva preannunciato alle nazionali maschile e femminile di tennis accolte al Quirinale una decina di giorni fa: «I vostri successi mi auguro di aspettarli e anche di vederli di persona, grazie all'invito del Presidente Binaghi». E così sarà. Sergio Mattarella ha deciso: assisterà alla finale degli Internazionali d'Italia, domenica al Foro italico. A prescindere da chi saranno i finalisti, anche se la speranza condivisa al Quirinale è che in campo possa esserci il numero uno al mondo Jannik Sinner.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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