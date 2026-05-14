Mattarella domenica alla finale degli Internazionali d' Italia di tennis

Domenica, il presidente della Repubblica parteciperà alla finale degli Internazionali d’Italia di tennis. Questa presenza era stata annunciata qualche giorno prima durante un incontro con le nazionali maschile e femminile di tennis al Quirinale. Il presidente aveva espresso l’augurio di assistere ai successi delle squadre e di vederne anche i risultati sul campo. La finale si svolgerà nello stesso giorno dell’evento ufficiale.

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