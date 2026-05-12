Finale coppa Italia e Internazionali di tennis strade chiuse e parcheggi | ecco come cambia la viabilità
Per mercoledì 13 maggio sono previste modifiche alla viabilità nel quadrante nord della città, con strade chiuse e parcheggi sospesi. L’area dello stadio Olimpico e del Foro Italico sarà interessata da due eventi sportivi di rilievo: la finale di coppa Italia tra Lazio e Inter e le fasi decisive di un torneo internazionale di tennis. La presenza di pubblico e atleti comporta variazioni temporanee alla circolazione e alla sosta nelle zone interessate.
Un mercoledì di passione per il quadrante nord della Capitale. Domani, 13 maggio, l'area dello stadio Olimpico e del Foro Italico sarà il cuore pulsante dello sport cittadino con la concomitanza di due eventi di portata nazionale: la finale di coppa Italia tra Lazio e Inter e le fasi cruciali.🔗 Leggi su Romatoday.it
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Praticamente hanno messo il derby di roma e la finale di coppa Italia nella settimana degli internazionali di Roma che si giocano di fianco all olimpico (date del torneo decise gia da un paio di anni) e se ne sono accorti tipo 3 giorni fa facebook
La finale degli internazionali non è il problema. Il problema è il derby e la programmazione dei calendari. Il derby non si può giocare di sera per motivi di ordine pubblico. La Lazio non può giocare di sabato perché mercoledì ha la finale di coppa Italia. La follia x.com
[skysport ] ?? Pio Esposito ha partecipato alla maggior parte dell'allenamento di oggi e dovrebbe essere disponibile mercoledì per la finale di Coppa Italia. - reddit.com reddit
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