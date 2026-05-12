Finale coppa Italia e Internazionali di tennis strade chiuse e parcheggi | ecco come cambia la viabilità

Per mercoledì 13 maggio sono previste modifiche alla viabilità nel quadrante nord della città, con strade chiuse e parcheggi sospesi. L’area dello stadio Olimpico e del Foro Italico sarà interessata da due eventi sportivi di rilievo: la finale di coppa Italia tra Lazio e Inter e le fasi decisive di un torneo internazionale di tennis. La presenza di pubblico e atleti comporta variazioni temporanee alla circolazione e alla sosta nelle zone interessate.

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