Finale coppa Italia e Internazionali di tennis strade chiuse e parcheggi | ecco come cambia la viabilità

Da romatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per mercoledì 13 maggio sono previste modifiche alla viabilità nel quadrante nord della città, con strade chiuse e parcheggi sospesi. L’area dello stadio Olimpico e del Foro Italico sarà interessata da due eventi sportivi di rilievo: la finale di coppa Italia tra Lazio e Inter e le fasi decisive di un torneo internazionale di tennis. La presenza di pubblico e atleti comporta variazioni temporanee alla circolazione e alla sosta nelle zone interessate.

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Un mercoledì di passione per il quadrante nord della Capitale. Domani, 13 maggio, l'area dello stadio Olimpico e del Foro Italico sarà il cuore pulsante dello sport cittadino con la concomitanza di due eventi di portata nazionale: la finale di coppa Italia tra Lazio e Inter e le fasi cruciali.🔗 Leggi su Romatoday.it

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