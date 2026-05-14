Matrimonio vip unico Tre cambi d’abito il pieno di invitati famosi e il segreto nella torta

Un matrimonio tra personaggi noti ha attirato l’attenzione per i suoi dettagli curati, tra cui tre cambi d’abito e una torta con un segreto nascosto. La cerimonia si è svolta in modo discreto, con un numero limitato di invitati famosi, senza eccessi di pubblico o spettacolarizzazione. L’evento ha mostrato un’atmosfera elegante e raccolta, distinta da altri matrimoni di celebrità più sfrenati.

Non è stato un matrimonio costruito per attirare i riflettori a ogni costo, ma una celebrazione raffinata, intima e piena di dettagli simbolici. L’attrice italiana e il compagno, anche lui attore e personal trainer, si sono sposati martedì 12 maggio scegliendo di lasciare Roma sullo sfondo e di vivere il loro giorno più importante nel cuore dell’Umbria, al Castello di Rosciano, trasformato per l’occasione in uno scenario da favola. La cornice medievale è diventata un giardino sospeso tra cinema e realtà: ortensie azzurre, rose cipria, fiori di campo e luci calde hanno accompagnato l’arrivo degli sposi in un’atmosfera curata in ogni particolare.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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