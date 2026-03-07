Alice Campello festa esclusiva per i 31 anni La torta la location gli invitati vip

Lo scorso 5 marzo, Alice Campello ha compiuto 31 anni e ha organizzato una festa esclusiva con invitati vip, torta e location curata nei dettagli. È stato un compleanno particolare per lei, poiché per la prima volta ha festeggiato da separata. La serata ha visto la presenza di amici e conoscenti in un evento riservato e di alto livello.

Un compleanno difficile per Alice Campello. Lo scorso 5 marzo ha compiuto 31 anni ma, per la prima volta, ha dovuto festeggiare da separata. Il suo matrimonio con il calciatore spagnolo Alvaro Morata, che ha sposato nel 2017 e dal quale ha avuto 4 figli, infatti, è giunto al termine con una lunga, brutta ma inevitabile separazione. Un compleanno, dunque, tutto al femminile per Alice che ha deciso di ripartire proprio dall'amicizia per ritrovare il sorriso.

Alice Campello compie 31 anni e Álvaro Morata le fa gli auguri (con le dita a cuoricino) - facebook.com facebook

Tempo fa Morata avrebbe lasciato l’abitazione familiare, trasferendosi in una casa poco distante per rimanere vicino ai quattro figli nati #AliceCampello #ÁlvaroMorata x.com