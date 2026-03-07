Alice Campello primo compleanno senza Morata Abito da 900 euro torta chic e invitati Vip

Da dilei.it 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alice Campello ha festeggiato il suo 31esimo compleanno con un abito da 900 euro, una torta elegante e invitati noti. Si tratta del primo compleanno senza il marito, con cui era sposata da dieci anni e con cui ha avuto quattro figli. La coppia si è separata di recente, dopo un lungo periodo di convivenza. La celebrazione si è svolta in un’atmosfera di intimità e stile.

Alice Campello spegne 31 candeline. È il primo compleanno senza Alvaro Morata: dopo dieci anni insieme e quattro figli la coppia è scoppiata. La riconciliazione che aveva fatto sognare i più romantici alla fine ha portato ad un'altra separazione. E l'imprenditrice e influencer veneziana, che non sta vivendo di certo un periodo semplice, ha scelto di consolarsi con le amiche più care. Molti volti noti dello showbiz, come Chiara Ferragni e Diletta Leotta. Il 31esimo compleanno di Alice Campello Alice Campello ha festeggiato il suo 31esimo compleanno prima con i figli, in un'atmosfera prettamente casalinga, e una torta con frase simpatica: "Not aging, just upgrading", ovvero "Non sto invecchiando, sto solo facendo un upgrade". 🔗 Leggi su Dilei.it

alice campello primo compleanno senza morata abito da 900 euro torta chic e invitati vip
© Dilei.it - Alice Campello, primo compleanno senza Morata. Abito da 900 euro, torta chic e invitati Vip

Leggi anche: Alice Campello, festa esclusiva per i 31 anni. La torta, la location, gli invitati vip

Leggi anche: Alice Campello, festa esclusiva per i 31 anni. La cena al Cipriani, l'abito griffato, gli invitati vip (tra cui Chiara Ferragni)

Una selezione di notizie su Alice Campello.

Temi più discussi: Alvaro Morata, la dedica ad Alice Campello per il compleanno; Alvaro Morata e il messaggio inaspettato per il compleanno di Alice Campello; Alice Campello compie gli anni, il messaggio di auguri (inaspettato) di Alvaro Morata; Alvaro Morata e Alice Campello, lui le fa una dedica per il compleanno ma lei lo snobba. Cos'è successo.

alice campello alice campello primo compleannoAlice Campello festeggia 31 anni con una super cena a Milano: dalla Ferragni alla Leotta, ecco chi c’eraUna vera e propria parata di influencer e volti tv venerdì 6 marzo è comparsa al Casa Cipriani di Milano per il compleanno di Alice Campello ... gossip.it

alice campello alice campello primo compleannoAlice Campello, festa esclusiva per i 31 anni. La torta, la location, gli invitati vipTutti i dettagli del party super chic per il compleanno dell'influencer e modella. Tra gli ospiti anche Chiara Ferragni ... today.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.