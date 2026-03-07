Alice Campello primo compleanno senza Morata Abito da 900 euro torta chic e invitati Vip

Alice Campello ha festeggiato il suo 31esimo compleanno con un abito da 900 euro, una torta elegante e invitati noti. Si tratta del primo compleanno senza il marito, con cui era sposata da dieci anni e con cui ha avuto quattro figli. La coppia si è separata di recente, dopo un lungo periodo di convivenza. La celebrazione si è svolta in un’atmosfera di intimità e stile.

Alice Campello spegne 31 candeline. È il primo compleanno senza Alvaro Morata: dopo dieci anni insieme e quattro figli la coppia è scoppiata. La riconciliazione che aveva fatto sognare i più romantici alla fine ha portato ad un'altra separazione. E l'imprenditrice e influencer veneziana, che non sta vivendo di certo un periodo semplice, ha scelto di consolarsi con le amiche più care. Molti volti noti dello showbiz, come Chiara Ferragni e Diletta Leotta. Il 31esimo compleanno di Alice Campello Alice Campello ha festeggiato il suo 31esimo compleanno prima con i figli, in un'atmosfera prettamente casalinga, e una torta con frase simpatica: "Not aging, just upgrading", ovvero "Non sto invecchiando, sto solo facendo un upgrade".