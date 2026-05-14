Matilda De Angelis e Alessandro De Santis si sono lasciati l' attrice ha un nuovo amore

Matilda De Angelis e Alessandro De Santis si sono lasciati, dopo un rapporto che era iniziato nel 2022. L’attrice, nota per le sue interpretazioni, aveva incontrato il cantante durante la finale di X-Factor dello stesso anno. Recentemente, si è saputo che l’attrice ha un nuovo partner, mentre il cantante non è più legato a lei. La coppia aveva mantenuto un certo riserbo sulla loro relazione.

La giovane star del cinema e il cantante si erano incontrati nel 2022, durante la finale di X-Factor, e tra di loro era scattato un colpo di fulmine. Matilda De Angelis, recentemente premiata con un David di Donatello, si è lasciata con Alessandro De Santis. L'attrice, dopo 3 anni, ha infatti posto fine alla relazione con il cantante e ha iniziato una nuova fase della sua vita accanto al collega Enrico Borello. A rivelarlo sono state alcune foto scattate da un paparazzo e pubblicate dal settimanale Diva e Donna. Il nuovo amore di Matilda Nel 2022, in occasione della finale di X-Factor, Matilda De Angelis aveva incontrato Alessandro De Santis, membro della band I Santi Francesi.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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