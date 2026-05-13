Matilda De Angelis e Alessandro dei Santi Francesi si sono lasciati l'attrice frequenta il collega Enrico Borello

Matilda De Angelis e Alessandro dei Santi Francesi non stanno più insieme. La rottura non è stata annunciata ufficialmente dall'attrice, ma sono circolate alcune fotografie che la mostrano in compagnia del collega Enrico Borello, con il quale si dice abbia iniziato una relazione. Borello, protagonista di un film recente, ha circa tre anni in più rispetto alla attrice.

Matilda De Angelis e Alessandro de I Santi Francesi si sono lasciati. L'attrice non ha mai annunciato pubblicamente la rottura, ma a confermarla sono alcune foto che la ritraggono insieme al collega Enrico Borello, 3 anni più grande e protagonista del film La città proibita. I due sono stati avvistati mentre si scambiano un romantico bacio.🔗 Leggi su Fanpage.it

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