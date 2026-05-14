I paparazzi hanno catturato un momento di intimità tra un'attrice e un uomo in un parco. Durante una passeggiata, si sono scambiati un bacio che dura circa 40 secondi, con sguardi di complicità. La scena, ripresa senza preavviso, mostra una stretta di mani e un'attenzione reciproca tra i due. L'evento ha suscitato attenzione tra chi segue le vicende di questa attrice nota nel panorama cinematografico.

Un bacio rubato dai paparazzi, la complicità evidente, uno sguardo che dice più di mille parole. Le immagini pubblicate dal settimanale Diva e Donna raccontano una storia che Matilda De Angelis non aveva ancora voluto condividere pubblicamente: la fine della relazione con Alessandro De Santis e l’inizio di un nuovo capitolo sentimentale accanto a un collega, l’attore Enrico Borello. Gli scatti, inequivocabili, mostrano i due attori durante una passeggiata in un parco cittadino, immortalati mentre si scambiano effusioni lontano dai riflettori ma non abbastanza per sfuggire all’obiettivo attento dei fotografi. Un momento di intimità che ha immediatamente fatto il giro del web, riaccendendo l’interesse per la vita privata di una delle interpreti più talentuose del cinema italiano contemporaneo.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Matilda De Angelis bacia Enrico Borello nel parco: chi è l’attore protagonista di 40 secondi

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