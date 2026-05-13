Recenti scatti pubblicati da una rivista di gossip hanno alimentato l’interesse sulla presunta relazione tra un’attore e una cantante. Le immagini mostrano i due insieme, suscitando domande sulla loro eventuale storia d’amore. Nessuna conferma ufficiale è arrivata da parte di loro o delle rispettive agenzie. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, che continuano a seguire gli sviluppi.

Gli scatti di Diva e Donna riaccendono il gossip: cresce la curiosità sulla nuova presunta relazione tra Matilda De Angelis e Enrico Borello. Il nome di Matilda De Angelis torna al centro del gossip insieme a quello di Enrico Borello, tra indiscrezioni su una nuova frequentazione e curiosità che spaziano da età, film, altezza e genitori dei due attori. Un intreccio che unisce vita privata e carriera cinematografica, alimentando l’interesse del pubblico e dei media su ogni dettaglio della loro storia, dopo la presunta fine della relazione dell’attrice con il cantante Alessandro De Santis. La storia tra De Angelis e De Santis era iniziata nel dicembre 2022, in un contesto fortemente legato alla musica e alla televisione: la finale di X Factor.🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Enrico Borello, chi è l’attore fidanzato con Matilda De Angelis?

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