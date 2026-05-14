Materie prime ed energia nella nuova geopolitica mondiale incontro con Domenicantonio De Giorgio
Lunedì 18 maggio alle 18.30, la Sezione di Piacenza dell’Ucid – Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti, organizza un incontro con Domenicantonio De Giorgio, docente a contratto in Economia dei Mercati e degli Strumenti finanziari presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. L’evento si concentrerà sulle dinamiche legate alle materie prime e all’energia nel quadro della nuova configurazione geopolitica mondiale. La discussione si svolgerà in un contesto di confronto tra imprenditori e professionisti, senza interventi di figure pubbliche o istituzionali.
La Sezione di Piacenza dell’Ucid – Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti organizza per lunedì 18 maggio alle ore 18,30 un incontro con Domenicantonio De Giorgio, docente a contratto in Economia dei Mercati e degli Strumenti finanziari alla Sede di Milano dell’UniversitàCattolica del Sacro Cuore. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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