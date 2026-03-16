Le imprese di piccole e medie dimensioni di Arezzo stanno affrontando aumenti significativi nei costi di energia e materie prime. La Cna locale segnala che queste variazioni stanno influenzando in modo evidente i loro bilanci, rendendo più difficile la gestione quotidiana. La situazione si sta manifestando con incrementi continui che colpiscono vari settori produttivi della zona.

Arezzo, 16 marzo 2026 – I rincari delle materie prime e dell’energia stanno tornando a pesare in modo significativo sui bilanci delle piccole e medie imprese. A segnalarlo è CNA, che attraverso un monitoraggio su un campione di aziende rileva un aumento generalizzato dei prezzi dei materiali, difficoltà di approvvigionamento e un forte incremento dei costi di spedizione e assicurazione. A guidare la classifica dei rincari è l’energia elettrica, con un aumento del 60%, seguita da rame, ferro e alluminio, mentre anche carburanti e materiali per l’edilizia registrano rialzi rilevanti. Una situazione che si riflette direttamente sulle imprese del territorio, come raccontano alcune aziende associate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rincari di energia e materie prime, Cna Arezzo: “Costi alle stelle per le imprese”

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