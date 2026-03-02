Infrastrutture energia e materie prime critiche | a Roma focus sul dossier Artico

Lunedì 2 marzo si è tenuta a Roma la settima edizione di Arctic Connections, un evento dedicato alle infrastrutture, all’energia e alle materie prime critiche. Durante la giornata sono stati affrontati quattro diversi filoni di approfondimento, concentrandosi sulle questioni legate alla regione artica e alle sue risorse. La manifestazione ha coinvolto esperti e rappresentanti istituzionali in discussioni sui temi principali del settore.

L'Italia guarda all'Artico, al Grande Nord. Lo fa nel ruolo di osservatore permanente del Consiglio artico, in un contesto caratterizzato da una competizione globale sulle risorse, a cominciare dalle materie prime critiche. Il dossier, nelle sue molteplici sfaccettature, è al centro della settima edizione di Arctic Connections, la conferenza internazionale che lunedì 2 marzo presso la sede del Circolo degli Esteri a Roma affronterà la questione dei sicurezza nei domini strategici. Promossa dalla Società italiana per l'organizzazione internazionale, dalla Ambasciata Reale di Norvegia in Italia e dall'High North Center for Business and Governance, l'iniziativa riunisce rappresentanti istituzionali, accademici, industriali italiani e internazionali.