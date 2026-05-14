A Matera si apre la 31ª edizione del Trofeo della Bruna, uno degli eventi più attesi della città. La competizione si svolge in concomitanza con la sfida tra la squadra detentrice del titolo e il Team della Bruna. Quest'anno, il nuovo regolamento prevede la presenza di tre tesserati per squadra, modificando le dinamiche di gara. La manifestazione si svolge nel centro storico, attirando numerosi spettatori e appassionati.

? Domande chiave Chi vincerà la sfida tra l'attuale detentrice e il Team della Bruna?. Come influirà il nuovo regolamento con tre tesserati sulla competitività?. Cosa prevede il premio speciale del Cartellino Bianco per i giocatori?. Quali squadre dovranno affrontare i play in dopo la fase eliminatoria?.? In Breve Sfida inaugurale tra Tecnovetro-Essedì e Team della Bruna il 18 maggio 2026.. Don Nicola Gurrado e don Marco Di Luca benedicono le fasce a San Giuseppe.. Categoria Open prevede 14 squadre e 35 partite totali in girone unico.. Il regolamento include il Cartellino Bianco per premiare fair play e qualità tecnica.. Lunedì 18 maggio 2026 alle ore 20:30, il campo di San Giacomo a Matera ospiterà la sfida tra Tecnovetro-Essedì e Team della Bruna per la SuperCoppa Trofeo Vito Chimenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera, sfida per la SuperCoppa: via al 31° Trofeo della Bruna

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Matera, al via il 31° Torneo della Bruna: fede e calcio a 5 insieme? Punti chiave Come influenzerà la benedizione dei capitani l'andamento del torneo? Chi guiderà le squadre giovanili dopo la cerimonia di San...

Matera, il CSI lancia il torneo della Bruna: sport e devozione? Cosa scoprirai Come faranno le parrocchie a unire generazioni diverse sul campo? Chi parteciperà alle sfide tra i paesaggi delle colline materane?...

Si parla di: Calcio a 5, Tecnovetro-Essedì sfida Team della Bruna a Matera per la SuperCoppa Trofeo Vito Chimenti nell'ambito della 31^ edizione del torneo Maria Santissima della Bruna.

Festa della Bruna di Matera, il 27 maggio la presentazione a RomaIl programma della Festa della Bruna 2026 (2 luglio a Matera) sarà presentato in anteprima alla stampa nazionale e agli ospiti istituzionali, mercoledì 27 maggio alle ore 16.00, presso la Sala dei 100 ... trmtv.it

Torneo Maria Santissima della Bruna: fede e sport al centro della 31ª edizione a MateraIl 31° Torneo di Maria Santissima della Bruna rinnova la tradizione e il connubio con l’ispirazione cristiana dell’associazione sportiva attraverso due momenti di fede e simbolici. Si rinnova anche ... lasiritide.it