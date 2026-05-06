Matera il CSI lancia il torneo della Bruna | sport e devozione

A Matera, il Centro Sportivo Italiano ha annunciato l’avvio di un nuovo torneo dedicato alla festa della Bruna. L’evento coinvolgerà diverse parrocchie della città, che si preparano a sfidarsi sui campi all’aperto, tra i paesaggi delle colline materane. La manifestazione mira a mettere in contatto generazioni diverse attraverso lo sport, favorendo l’incontro tra giovani e adulti in un contesto di festa e tradizione.

? Cosa scoprirai Come faranno le parrocchie a unire generazioni diverse sul campo?. Chi parteciperà alle sfide tra i paesaggi delle colline materane?. Quando inizieranno ufficialmente le competizioni per la Supercoppa Vito Chimenti?. Quali discipline sportive coinvolgeranno i cittadini oltre al calcio a cinque?.? In Breve Inizio attività il 18 maggio con la Supercoppa Vito Chimenti a San Giacomo.. Il 24 maggio si terrà la Randonnée Le Colline Materane con Bici Club Adriano Pedicini.. Partecipano Nino Di Cuia, Mimmo Lavanga e l'assessore Giuliano Paterino.. Torneo include calcio a cinque, volley e ciclismo per tutte le età.. Il presidente del Csi di Matera, Lorenzo Calia, ha presentato stamani nella sala Mandela del Comune il programma sportivo per la trentunesima edizione del torneo in onore della Maria Santissima della Bruna.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Matera, il CSI lancia il torneo della Bruna: sport e devozione Notizie correlate Il direttore di Sky Sport lancia Conte prossimo ct della NazionaleA Sky Sport si discute sulla deludente prestazione dell’Italia che è ancora una volta fuori dal mondiale, ma soprattuto della situazione della... Leggi anche: ‘Il re della tornatura’, presentazione in prima nazionale il libro di Bruna Fergnani Approfondimenti e contenuti Matera ospita la trentunesima edizione del ‘Torneo della Bruna’Presentata a Matera la 31ª edizione del Torneo della Bruna. Un'estate ricca di eventi targati Csi: dal calcio a 5 alla Supercoppa ... trmtv.it CSI Matera, Torneo dedicato a San Giuseppe ArtigianoIl Centro Sportivo Italiano di Matera partecipa con passione, entusiasmo e la solita dose di attività sportiva ai festeggiamenti in onore di San Giuseppe Artigiano. La Parrocchia, che da oltre trent’a ... lasiritide.it