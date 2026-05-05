? Cosa scoprirai Come può un semplice impasto collegare l'uomo al divino?. Quali segreti nascondono i pani rituali del Mediterraneo?. Perché la parola compagno deriva proprio dal consumo del pane?. Dove si trovano i gesti millenari che resistono alla globalizzazione?.? In Breve Ricerca durata sei anni in dodici nazioni tra Iraq, Etiopia e Spagna.. Ispirazione tratta dal volume Pane Nostro dello scrittore Predrag Matvejevi?.. Mostra ospitata presso lo Spazio Messina di Fabbrica del Vapore a Milano.. Analisi antropologica dei riti religiosi in Sicilia, Puglia e Grecia.. Dal 7 maggio al 28 giugno 2026, lo Spazio Messina di Fabbrica del Vapore a Milano ospiterà la mostra fotografica SACRED BREAD, che presenta le rotte millenarie dei pani rituali attraverso gli occhi di Stefano Torrione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sacred Bread: il viaggio fotografico tra fede e pani rituali

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@sinergia_vc ci regala un'anteprima esclusiva dal backstage di "Sacred Bread. Le vie del pane", la straordinaria mostra fotografica di Stefano Torrione. Manca pochissimo all'apertura. Vi aspettiamo dal 7 maggio! Fino al 28 Giugno 2026 Spazio Messin - facebook.com facebook