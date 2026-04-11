Matera 2026 | nasce il piano per fare della città un ponte di pace

L’Arcidiocesi di Matera-Irsina ha annunciato un progetto per il 2026, anno in cui la città sarà Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo. Il programma mira a trasformare Matera in un punto di incontro tra diverse culture e tradizioni, con iniziative che coinvolgono la comunità locale e organizzazioni internazionali. L’obiettivo è promuovere il dialogo e la pace attraverso eventi culturali e incontri pubblici lungo tutto l’anno.

L’Arcidiocesi di Matera-Irsina lancia un programma di ampio respiro per l’anno 2026, in cui la città materana assume il ruolo di Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo. Il progetto, intitolato Matera: Confine di pace! Educati dal dialogo per costruire la cultura della pace, si concentrerà sulla creazione di una rete educativa territoriale attraverso una serie di iniziative che spaziano dai laboratori alla formazione, coinvolgendo direttamente scuole, associazioni e cittadini. La presentazione ufficiale del piano d’azione è fissata per lunedì 13 aprile 2026 alle ore 11.30 presso l’Istituto Sant’Anna di Matera. In tale occasione, mons.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Matera 2026: nasce il piano per fare della città un ponte di pace Matera e Tétouan: nasce il ponte culturale per il 2026La Piazzetta Pascoli di Matera è diventata questa mattina, sabato 11 aprile 2026, il centro nevralgico di un dialogo che attraversa le sponde del... Parte il piano strade sicure a Perugia: lavori a Castel del Piano, Ponte Felcino, Montegrillo e Ponte d'oddiLo ha annunciato l'assessore ai lavori pubblici Francesco Zuccherini parlando di via dell'Armonia.