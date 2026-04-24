Il Colegio Champagnat Maristas di Caracas arriverà a Matera il 21 giugno per partecipare al 34° Torneo Internazionale Minibasket in Piazza. La squadra venezuelana, campione in carica, si presenta con l’obiettivo di difendere il titolo conquistato nelle edizioni precedenti. La competizione coinvolge diverse formazioni internazionali e si svolge nella piazza principale della città, attirando pubblico e appassionati di minibasket.

? Cosa sapere Il Colegio Champagnat Maristas di Caracas arriva a Matera il 21 giugno.. I campioni venezuelani difenderanno il titolo nel 34° Torneo Internazionale Minibasket in Piazza.. Il Colegio Champagnat Maristas di Caracas torna a Matera il 21 giugno per difendere il titolo nel 34° Torneo Internazionale Minibasket in Piazza organizzato dalla Pielle Matera. Dalle strade del Venezuela arrivano gli allievi della scuola Champagnat, pronti a sfidare i nuovi avversari in piazza Vittorio Veneto. Gli istruttori Ruiz Jose, Tortoza Cruz, Reina Rossiyork e Romero Antonio hanno lavorato duramente per preparare la squadra, nonostante le forti tensioni che hanno colpito il territorio venezuelano nell’ultimo anno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Minibasket: i campioni di Caracas tornano a Matera per il trono

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