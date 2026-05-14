A Matera, alcune gomme sono state trovate tagliate nei Sassi, e il Comitato locale ha denunciato l’episodio, parlando di metodi mafiosi. Non sono ancora chiare le modalità con cui sono stati colpiti alcuni mezzi nell’area di Porta Pistola, e si indaga su chi possa essere stato coinvolto nel gesto. La vicenda ha suscitato preoccupazione e richieste di chiarimenti da parte delle autorità. Per ora, non sono state rese note altre informazioni sui responsabili o sui motivi dell’atto.

? Domande chiave Perché il Comitato Sassi parla di metodi mafiosi dopo il taglio?. Chi ha agito nell'ombra a Porta Pistola per colpire Di Pede?. Come influirà questo episodio sulla sicurezza dei residenti nei Sassi?. Quali indagini stanno seguendo le autorità per identificare i responsabili?.? In Breve L'episodio è avvenuto giovedì 14 maggio nella zona di Porta Pistola.. Il Comitato Sassi denuncia metodi mafiosi per colpire chi vive con dignità il rione.. L'atto mira a imporre il silenzio e il controllo sociale nei vicoli storici.. Le autorità devono identificare i colpevoli per proteggere la sicurezza del quartiere.. A Porta Pistola, nel cuore dei Sassi di Matera, due pneumatici dell’auto del residente Enzo Di Pede sono stati tagliati in un atto di vandalismo che ha scosso la tranquillità del quartiere giovedì 14 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera, gomme tagliate ai Sassi: il Comitato denuncia l’atto

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