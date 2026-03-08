Trieste | 1000 euro per le gomme tagliate i cittadini si sentono

Nella notte tra sabato e domenica, diverse auto parcheggiate tra viale D’Annunzio e piazza Perugino a Trieste hanno subito danni, con gomme tagliate e costi di riparazione stimati intorno ai 1000 euro. I residenti e i proprietari delle vetture si sono ritrovati con danni ingenti, mentre le forze dell’ordine sono intervenute per i rilievi. La situazione ha generato preoccupazione tra i cittadini della zona.

La notte tra sabato e domenica ha portato nuovi danni alle autovetture parcheggiate tra viale D’Annunzio e piazza Perugino a Trieste. Proprietari hanno scoperto pneumatici tagliati con strumenti appuntiti, in alcuni casi tutte e quattro le ruote sono state bucate. La preoccupazione cresce nella zona di confine dove il fenomeno si ripete con frequenza allarmante. Una residente della zona descrive l’assenza di risposte istituzionali come un abbandono totale dei cittadini al proprio destino. Il malvivente continua a operare liberamente mentre i residenti affrontano costi di riparazione elevati. Una persona ha dichiarato di dover cercare mille euro per sostituire le gomme danneggiate questa stessa domenica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trieste: 1000 euro per le gomme tagliate, i cittadini si sentono Vanno a Bardonecchia per Capodanno e si trovano le auto delle gomme tagliateUna brutta sorpresa di fineinizio anno, dipende da quando i proprietari delle auto se ne sono accorti. Cattolica Eraclea, tagliate le gomme dell'auto al giornalista Calogero GiuffridaIl danneggiamento lungo la strada d’accesso alla terza spiaggia è avvenuto nel tardo pomeriggio. Una raccolta di contenuti su Trieste 1000 euro per le gomme tagliate.... Discussioni sull' argomento Dal governo un milione per assumere ricercatori in regione: 20 sono a Trieste; Troppi alberghi trasformati in case: Ma così non sappiamo più dove mettere la gente a dormire; Polentata solidale del Lions Club di Tarquinia: raccolti 1000 euro per il Centro Alzheimer; Bollette luce e gas, stangata in Friuli-Venezia Giulia: nel 2025 spesi 2.079 euro a famiglia. Trieste battuta nella finale di Coppa Italia femminile. - facebook.com facebook 8 marzo: Paglino (Cpo Trieste), lavoro, cultura e giovani al centro delle pari opportunità VIDEO-INTERVISTA triesteallnews.it/2026/03/8-marz… x.com