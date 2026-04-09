Matera maxi recupero IMU nei Sassi | il Comune punta ai subconcessionari

Un consigliere comunale di Matera ha presentato un’istanza rivolta al sindaco, chiedendo di intervenire per recuperare i tributi IMU e ICI relativi agli immobili demaniali nei Sassi. La richiesta riguarda specificamente i subconcessionari coinvolti nella gestione di queste proprietà. L’amministrazione comunale è stata sollecitata a occuparsi della questione e a intervenire sul recupero delle somme dovute.

Il consigliere comunale Augusto Toto ha presentato un’interrogazione formale al sindaco Nicoletti per sollecitare l’amministrazione di Matera a intervenire sul recupero dei tributi ICI e IMU legati agli immobili demaniali situati nei rioni Sassi. La questione riguarda i pagamenti non effettuati dai soggetti che detengono in subconcessione le proprietà pubbliche, una gestione che negli anni ha generato incertezze fiscali e potenziali perdite per le casse comunali. La vicenda affonda le radici nella gestione storica di numerosi immobili appartenenti al patrimonio demaniale, situati nel cuore degli antichi rioni Sassi, che sono stati affidati a privati e imprese tramite contratti di subconcessione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Matera, maxi recupero IMU nei Sassi: il Comune punta ai subconcessionari Matera accoglie il Mediterraneo: Bennato e danza nei SassiLa capitale della cultura mediterranea si prepara per un evento che unisce arte, musica e dialogo internazionale. Matera, la lirica rinasce nei Sassi: debutta il 18° Opera FestivalSabato 11 aprile 2026, alle ore 20, l’auditorium San Giacomo di Matera ospiterà lo spettacolo intitolato Opera in primavera, un evento che segna...