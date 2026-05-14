Matematica in tasca di Rocco Dedda | La matematica non è un incubo è la chiave nascosta della nostra quotidianità

Un nuovo libro dedicato alla matematica si propone di avvicinare gli studenti alla materia in modo pratico e diretto. Intitolato “Matematica in tasca” e scritto da Rocco Dedda, il testo combina elementi di didattica con esperienze sensoriali, presentando episodi autoconclusivi. La struttura del volume permette di affrontare vari aspetti della matematica senza la necessità di seguire un filo narrativo continuo, favorendo un approccio più immediato e accessibile.

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