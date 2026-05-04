La Fiorentina si prepara a sfidare la formazione romana in una partita fondamentale, con l’obiettivo di conquistare un punto che potrebbe garantire una maggiore tranquillità in classifica. Dopo aver affrontato momenti difficili, la squadra toscana cerca di mettere in cassaforte la salvezza, mentre il match si avvicina nel calendario di metà maggio. La sfida si gioca all’Olimpico, con i viola che sperano di aggiungere un passo importante alla loro stagione.

Firenze, 4 maggio 2026 – Se non ci fosse quel punticino da conquistare per stare più comodi nella salvezza, sarebbe la classica partita di metà primavera, aspettando l’estate che aiuta a sognare, soprattutto se hai bisogno di ricostruire. Invece, Roma-Fiorentina di un noioso lunedì sera vale ancora qualcosa, anche per i giallorossi. Quel qualcosa che si chiama qualificazione Champions, anche se non dipende più dalla Roma, ma dai risultati delle altre. Cosa che invece non ’compete’ alla Fiorentina che con in passare delle giornate si è guadagnata a fatica la possibilità di centrare una salvezza che ha i contorni dell’impresa, considerato che solo il Cagliari, nel 2005’06 è riuscito a rimanere in serie A senza aver mai vinto una partita nelle prime undici giornate.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiorentina a Roma per la matematica: dall’incubo B all’Olimpico, ora serve l’ultimo mattone

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