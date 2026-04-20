Corteo per Ramy a Torino | chieste otto condanne

A Torino si è svolto il processo relativo agli scontri durante un corteo dedicato a Ramy Elgamy. La pubblica accusa ha chiesto otto condanne per alcuni dei partecipanti coinvolti negli incidenti che si sono verificati durante la manifestazione. Il procedimento si è concentrato sulle responsabilità di alcuni individui e si è concluso con le richieste di pena da parte della procura. La decisione finale sui punti contestati è attesa nei prossimi giorni.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il processo e le richieste della procura Nel tribunale di Torino la pubblica accusa ha avanzato la richiesta di otto condanne nell’ambito del processo relativo agli scontri avvenuti durante un corteo per Ramy Elgamy. Le pene richieste dal pm vanno da un minimo di 20 mesi fino a un massimo di tre anni di reclusione, a seconda delle singole responsabilità contestate agli imputati. I fatti contestati Gli episodi risalgono al 9 gennaio 2025, quando durante la manifestazione si verificarono momenti di forte tensione. Il corteo era stato organizzato in memoria di Ramy Elgamy, il giovane morto a Milano dopo un inseguimento con i carabinieri.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Corteo per Ramy a Torino: chieste otto condanne Notizie correlate Urbanistica a Milano, chieste otto condanne per la Torre Stresa. I pm: “Uno scempio intollerabile” e un “danno erariale per le casse del Comune”Uno “scempio territoriale intollerabile”, realizzato in violazione dei “doveri di solidarietà sociale” sanciti dalla Costituzione, perché pagato... Leggi anche: Tentato omicidio e rissa con mazze chiodate in strada: chieste dieci condanne a Torino