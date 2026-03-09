Processo alla baby gang con il cane che terrorizzava tutti al parco Dora di Torino | chieste tre condanne fino a sette anni e due mesi di carcere

Oggi a Torino si è concluso il processo nei confronti dei membri di una baby gang coinvolti in episodi di intimidazione al parco Dora, dove un cane aveva suscitato timore tra i presenti. Il sostituto procuratore ha chiesto tre condanne, variando tra i cinque e i sette anni e due mesi di carcere, per i giovani accusati di aver partecipato alle azioni.

Tre condanne a pene tra i cinque e i sette anni e due mesi di carcere. È questa la richiesta avanzata oggi, 9 marzo, dal sostituto procuratore Paolo Scafi per i ragazzi della baby gang con il cane che terrorizzava tutti al parco Dora di Torino. Li difendono gli avvocati Federica Galante e Antonio Vallone, che hanno chiesto l’assoluzione. Sono solo una parte del violento gruppo individuato dagli inquirenti. Altri, minorenni compresi, hanno risolto i loro guai con la giustizia, anche scegliendo il processo con rito abbreviato. La sentenza è attesa il 17 marzo. Secondo l’accusa, questo è un gruppo che “commetteva atti di violenza gratuiti. Non voleva neppure un diretto guadagno: praticava la violenza fine a sé stessa, anche per il controllo del territorio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Articoli correlati

Baby gang con il cane a processo: terrorizzava tutti al Parco Dora, una vittima minacciata anche in tribunaleQuando i violenti sono giovanissimi, spesso i commenti alle loro azioni suonano così: tutto parte dalla loro famiglia, bisogna capire chi li ha...

Basket, crac dell’Auxilium Torino: sette condanne, tre anni di carcere per Roberto GoveaniIl tribunale di Torino ha stabilito pene comprese tra tre anni e un anno e nove mesi di carcere.