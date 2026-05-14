Carabinieri sequestrano un cantiere nella villa di Sting a Massa Lubrense

Da anteprima24.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri hanno messo i sigilli a un cantiere situato nella villa di un noto cantante, situata nella zona di Massa Lubrense. L’intervento è stato effettuato nel corso di un’operazione di controllo, e il sequestro riguarda una parte del progetto di ampliamento dell’immobile. La proprietà appartiene a Gordon Matthew Thomas Sumner, conosciuto come Sting, ex leader di una band famosa. Al momento non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Appartiene a Gordon Matthew Thomas Sumner, in arte Sting, ex leader del gruppo britannico dei Police, la villa di Massa Lubrense dove i carabinieri del Nil di Napoli hanno sequestrato un cantiere dopo avere riscontrato una serie di violazioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. I militari hanno denunciato l’amministratore unico dell’impresa che stava eseguendo i lavori nella prestigiosa villa e comminato sanzioni e ammende per circa 26mila euro. Entro 5 giorni l’imprenditore dovrà eseguire le prescrizioni gli sono state imposte riguardanti l’assenza di idonee impalcature, la mancanza di parapetti, l’omessa viabilità interna e la mancata recinzione del cantiere.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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